Ai domiciliari nel campo nomadi, fugge in autostrada dopo una lite

La Polizia Stradale di Firenze ha arrestato una donna di 21 anni che si era allontanata da un campo nomadi nel pisano, dove era agli arresti domiciliari. E' accaduto ieri, 2 ottobre, all'alba, dopo che i poliziotti si erano messi a cercare una Mercedes nera di grossa cilindrata con a bordo la stessa 21enne, i genitori e il fidanzato.

Dalla centrale operativa sono state allertate le pattuglie che, a quell'ora, stavano vigilando non solo la superstrada FI-Pi-Li e l'A1, ma anche la Firenze-Mare e l'Autopalio, pattuglie dislocate in modo da tendere una rete attorno alla fuggitiva.

Il reticolo ha funzionato, tant'è che poco dopo un equipaggio della sottosezione di Firenze Nord ha avvistato la Mercedes sull'autostrada, in direzione di Calenzano, bloccandola poi più avanti con l'aiuto di una seconda pattuglia.

Gli investigatori hanno accertato che la giovane, italiana e ai domiciliari per una serie di furti e borseggi, era scappata dal campo nomadi dopo aver litigato per questioni familiari con altre persone che vivono nello stesso insediamento. La Polstrada ha arrestato la donna per evasione.