Via Benedetto Croce, ruba uno zaino e scappa: "Mi minacciano con un coltello"

Una scena singolare lunedì mattina, 15 gennaio, in via Benedetto Croce a Pisa. Una pattuglia della Polizia, transitando nella strada per i consueti controlli, ha visto infatti un individuo che fuggiva urlando di essere inseguito e minacciato con un coltello.

Il giovane, identificato per N.P., pisano, 25 anni, pluripregiudicato con condanne passate in giudicato per reati contro il patrimonio, appena fermato dagli agenti in divisa ha subito consegnato spontaneamente un coltello a serramanico di circa dieci centimetri di lama, affermando che voleva solo difendersi dai suoi inseguitori, ovvero due cittadini spagnoli, che, in gita turistica in Italia con la famiglia, avevano subito il furto dello zaino da parte del 25enne mentre erano in Corso Italia.

I due spagnoli, subito identificati dagli agenti, avevano inseguito l’autore del furto per bloccarlo e recuperare lo zaino contenente una telecamera.

N.P. è stato quindi denunciato per il reato di furto nonché per il porto di arma impropria.

Inoltre nel corso della formalizzazione della denuncia in Questura, durante le procedure di identificazione, i poliziotti hanno scoperto che anche uno dei due spagnoli, M.C.S. di 47 anni, era in possesso di un coltellino a serramanico. E' stato così anche lui denunciato per il porto di arma impropria.