Cascina, fuga di gas: ponte chiuso

Fuga di gas nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 13 agosto, in via Nazario Sauro a Cascina, all'altezza del ponte che porta a Latignano. Durante le fasi di pulizia dell’argine è stato urtato un tubo della media pressione della linea di adduzione del gas metano e si è verificata la rottura. Sul posto i Vigili del Fuoco di Pontedera e i tecnici dell’azienda del gas per la riparazione del danno. Il ponte è stato chiuso in entrambi sensi di marcia. Presente anche la Polizia Municipale.

