Si rompe un tubo durante i lavori: fuga di gas a Montescudaio

Fuga di gas nel pomeriggio di oggi, domenica 25 marzo, lungo la Strada Provinciale dei Tre Comuni, a Montescudaio. Durante alcuni lavori con l’escavatore è stato infatti rotto il tubo di adduzione del gas metano che alimenta le zone di Saline di Volterra e Volterra.

Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco, è intervenuta l'azienda del gas per le riparazioni necessarie.

La zona interessata è in aperta campagna e quindi non c’è pericolo per la popolazione. Non sono previste interruzioni di erogazione di metano. I lavori di riparazione andranno avanti per tutta la notte. La strada è stata chiusa al traffico.