Fuga di gas a Pontedera: strade e negozi chiusi

Fuga di gas questa mattina, mercoledì 6 febbraio, a Pontedera, nel quartiere Oltrera. Dalle 10 sono intervenuti i Vigili del fuoco di Cascina, l'azienda del gas, i vigili urbani e i Carabinieri. Per permettere le operazioni di soccorso e per individuare l'origine del guasto sono state chiuse alcune strade tra via Veneto, viale Italia e via De Nicola. Chiusi in via precauzionale anche i negozi di via Veneto, mentre al momento non ci sono abitazioni evacuate, visto che la perdita si trova sulla strada.

Tre aziende del gas, presenti sul posto, stanno effettuando dei carotaggi sulla sede stradale per individuare la fuga. La squadra dei Vigili del fuoco sta effettuando invece verifiche strumentali nelle abitazioni per scongiurare il pericolo di formazione di miscele potenzialmente esplosive.