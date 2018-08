Fuga di gas a San Miniato: cinque famiglie evacuate

Fuga di gas in via Gramsci a San Miniato. Sul posto, dalle 23.30 di ieri sera, 3 agosto, hanno operato i Vigili del Fuoco di Castelfranco di Sotto e Pontedera, oltre ai tecnici di Toscana Gas. La rottura si è verificata nel corso di lavori di manutenzione alla linea Enel, nel corso dei quali è stata tranciata la tubazione del gas. E' stato necessario evacuare cinque famiglie e il Comune ha attivato il centro operativo comunale per il coordinamento delle operazioni di soccorso.

I lavori di ripristino della condotta di adduzione del gas metano da parte di Toscana Gas sono terminati intorno alle 10 di sabato 4 agosto e sono scattate le verifiche da parte dei Vigili del Fuoco per accertare che non ci sia presenza di gas negli ambienti limitrofi alla zona dove si è verificato l’incidente.