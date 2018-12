Santa Croce sull'Arno, si rompe un tubo del gas durante i lavori: strada chiusa

Fuga di gas nel pomeriggio di oggi, lunedì 17 dicembre, a Santa Croce sull'Arno in viale Buozzi angolo via San Tommaso. Nel corso di alcuni lavori di sistemazione della sede stradale è stato rotto un tubo della bassa pressione della linea di adduzione del gas metano della rete cittadina. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Castelfranco di Sotto e gli operai della ditta che gestisce l’impianto per la riparazione.

A titolo precauzionale e per consentire l'intervento è stata chiusa al traffico la viabilità.