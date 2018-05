Santa Croce sull'Arno, si rompe un tubo del gas: 10 aziende evacuate

Fuga di gas nel pomeriggio di oggi, mercoledì 30 maggio, in via Liguria angolo via Grandi a Santa Croce sull'Arno. A rompersi una condotta di adduzione del metano in media pressione. Sul posto alle ore 17 sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Castelfranco di Sotto, Cascina e Pisa che, a titolo precauzionale, hanno fatto evacuare una decina di aziende che si trovano nella zona per un totale di 30 persone.

Sul posto, oltre a Polizia Locale e Carabinieri, è presente l’azienda del gas per la riparazione del caso. Il traffico è stato interrotto.