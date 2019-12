Fuga di gas a Santa Maria a Monte: strada chiusa, evacuate inizialmente tre famiglie

Emergenza fuga di gas in via della Costa, angolo via Lungomonte, a Santa Maria a Monte. I Vigili del Fuoco di Castelfranco di Sotto, alle ore 11 circa di stamani 24 dicembre, sono intervenuti per le verifiche del caso. La perdita è stata registrata sulla linea di media pressione. Per precauzione la Polizia Municipale ha chiuso il tratto di strada interessato che porta al centro storico del paese.

Inzialmente, a titolo precauzionale, erano state evacuate dalla zona tre famiglie. I tecnici della rete di distribuzione, una volta allertati, hanno provedduto a chiudere la valvola principale, interrompendo la perdita. Passeranno quindi poi alle opportune riparazioni. Via della Costa rimane chiusa, ma intanto le famiglie sono potute tornare alle proprie abitazioni.