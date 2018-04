Fuga di gas a Santa Croce: strada chiusa ed aziende evacuate

Emergenza a Santa Croce sull'Arno per una fuga di gas in via del Trebbio Nord. Intorno alle ore 12.30 si è verificata la rottura del tubo di alimentazione della rete cittadina del metano nel corso di uno scavo.

Per ragioni di sicurezza i Vigili del Fuoco di Castelfranco hanno provveduto ad evacuare alcune attività lavorative della zona. Al pari è stato interrotto il flusso di energia elettrica. Chiuse le strade di via Campania e via del Trebbio Nord.

Sul posto sono al lavoro il personale di Enel e di Toscana Energia. La Polizia Municipale procede alla gestione della viabilità e dei relativi controlli.