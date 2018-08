Fuga di gas in via Vespucci: strada chiusa

Fuga di gas nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 10 agosto, in via Amerigo Vespucci a Pisa. Sul posto il personale di Toscana Gas per intercettare la perdita e provvedere alla riparazione della condotta che attraversa tutta la sede stradale. Presenti ache i Vigili del Fuoco, la Protezione Civile e la Polizia Municipale. La strada è stata chiusa al traffico.