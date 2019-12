Via Rindi, camper in fiamme: intervento dei Vigili del Fuoco

Una colonna di fumo si è alzata nel primo pomeriggio di oggi, 29 dicembre, da Porta a Lucca. Ad andare a fuoco è stato un camper in via Rindi, non distante dallo stadio Arena Garibaldi, dove alle 15 è iniziata la partita fra Pisa e Frosinone. Le fiamme sono state spente dai Vigili del Fuoco, le cause del rogo sono in corso di accertamento. Non ci sono stati feriti od ulteriori danni.