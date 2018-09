Fumo da un negozio del centro di Pontedera: principio d'incendio risolto

Principio d'incendio ieri sera, 8 settembre, in un negozio di Pontedera in via Mazzini. Intorno alle ore 22.30 sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco per l'abbondante fumo presente sul posto, scaturito, secondo una prima valutazione, dal cortocircuito di una presa di corrente in un locale nella parte posteriore.

Alcuni suppellettili avevano cominciato a prendere fuoco. Al netto delle operazioni tuttativa non si riscontrano danni strutturali, ma solo quelli legati all'intensa emissione di fumi. Non ci sono stati intossicati o feriti. Intervenuta anche la Polizia di Stato.