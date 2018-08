Ponte di Genova: Firenze saluta per l'ultima volta il medico che ha perso la vita nel crollo

Chiesa gremita questa mattina, sabato 18 agosto, per l'ultimo abbraccio a Alberto Fanfani, il medico fiorentino morto con la fidanzata nel crollo del ponte Morandi a Genova. "Lascerà un vuoto grosso nella famiglia - ha detto durante l'omelia Don Antonio - un vuoto che non si potrà riempire umanamente ma la fede ci aiuterà a colmarlo". Presenti tanti amici e parenti nella chiesa di Badia a Ripoli, in rappresentanza del Comune di Firenze l'assessore Massimo Fratini. Al termine della funzione il feretro del 32enne è stato portato nel cimitero del Pino.

Oggi a Genova si sono tenuti i funerali di Stato, le famiglie della coppia hanno preferito celebrare il lutto in forma privata.

La compagna del medico anestesista, che lavorava a Pisa, è stata invece portata dai familiari nel Messinese. Il giorno della tragedia Marta Danisi si stavano recando in auto nella città piemontese dove aveva trovato lavoro come infermiera all’ospedale 'Santissimi Antonio e Biagio'.

Ieri si sono svolte le esequie della coppia nella chiesa di Pisa in cui si sarebbero sposati nel maggio prossimo.