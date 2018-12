Morto annegato in Arno: lunedì i funerali di Davide

Si svolgeranno domani, lunedì 31 dicembre, alle ore 10.30 i funerali di Davide Pellegrini, il 21enne scomparso in Arno lo scorso 12 dicembre e ritrovato cadavere dopo giorni di ricerche sulla spiaggia del Gombo. Il ragazzo stava tornando da una battuta di caccia nel parco di San Rossore (il padre che era con lui è indagato per bracconaggio), quando ad un certo punto, lungo viale D'Annunzio, si è gettato nel fiume per recuperare il barchino trascinato via dalla corrente. Un gesto che è risultato fatale per il ragazzo morto per annegamento, come ha confermato l'autopsia.

La salma è stata composta presso la Pubblica Assistenza di Pisa e la mattina dell'ultimo dell'anno si svolgeranno le esequie, l'ultimo saluto al 21enne nella basilica di San Piero a Grado, vicino a quel fiume che se l'è portato via.