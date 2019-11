Al Cep l'ultimo saluto alla giovane morta al rave party

Commozione ieri, 9 novembre, per i funerali di Moira Piermarini, la 30enne trovata morta il 4 novembre, nei pressi dell'ex fabbrica Trw di via Enriques, nell'area industriale di Livorno, dove nel weekend scorso si era svolto un rave party non autorizzato al quale la vittima avrebbe partecipato. Le esequie sono state celebrate nella chiesa del Cep, quartiere dove Moira viveva con la mamma e la nonna. Il corpo della giovane è stato poi portato al cimitero di Orzignano, nel comune di San Giuliano Terme.

"Per tutte le persone che conoscevano Moira - ha scritto la sorella Chiara su Facebook - ringrazio infinitamente di esserci state vicine con un abbraccio, con una visita, con un solo messaggio o una sola parola di conforto. Era mia sorella, la mia metà, il mio eterno sorriso, la persona più pazza e dolce del mondo che chiunque abbia avuto modo di conoscere sa benissimo di cosa parlo. Ma non sarà un addio, Moira non è lì, è accanto a tutti noi, con i suoi occhioni giganti e la sua risata contagiosa, la sua pazzia e la sua voglia di spaccare il mondo. Mi ha sempre ringraziato di avere tutta quella forza che mancava anche a lei. E dovrò averla ancora. Per lei e per tutti. Il tuo sorriso sarà la mia forza per tutto il resto dei miei giorni".

Moira era nata a Roma, era figlia di un poliziotto della Questura di Pisa. Viveva da qualche tempo in città con la madre. Molti anni della sua vita li ha trascorsi a Vecchiano. Sulla sua morte è stata aperta un'indagine da parte della Polizia.