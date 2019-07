Pontedera: furgone abbandonato distrutto da un incendio

I Vigili del Fuoco di Cascina sono intervenuti alle ore 18.15 circa nel comune di Pontedera, in via Giovanni XXIII, per l'incendio di un furgone abbandonato in un parcheggio. Nonostante il rapido intervento dei pompieri il furgone è andato distrutto. Sul posto personale della Polizia di Stato. Tra le cause al momento non si esclude l'azione dolosa. Non ci sono danni a persone.