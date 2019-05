Rubavano nelle case con il grimaldello che apre le porte blindate: 5 arresti

Una banda di topi d'appartamento attiva fra Pisa e Genova è stata duramente colpita stamani, 11 maggio, con 5 arresti eseguiti dalla Polizia di Stato. Gli agenti, al termine di un'articolata attività d'indagine coordinata dalla Procura di Genova, hanno dato esecuzione all'ordine di custodia cautelare in carcere emesso dal Gip presso il Tribunale di Genova.

Il gruppo era composto da cittadini di nazionalità georgiana, che colpivano in varie città fra la Toscana e la Liguria. Usavano il cosiddetto 'grimaldello bulgaro', uno strumento capace di forzare ed aprire le serrature delle porte blindate. Facevano base a Pisa, da dove poi si spostavano di volta in volta per pianificare e mettere a segno le scorribande criminali. In tutto gli inquirenti hanno contato 18 furti, ma potrebbero essere di più, come i componenti della banda.

Le indagini, svolte dalla Squadra Mobile di Genova con la collaborazione della Squadra Mobile di Pisa, sono partite al termine della scorsa estate, momento in cui gli investigatori genovesi avevano effettuato approfonditi accertamenti dopo aver osservato un'impennata di furti in abitazione, avvenuti nella zona di Genova-Corso Europa. La svolta c'è stata quando un cittadino genovese è riuscito a segnalare l'insolita presenza di alcune persone in orario notturno di uno stabile: da lì le prime tracce concrete per ricostruire tutta la loro opera delittuosa.

Nel corso della mattinata di oggi, con l'ausilio del Reparto Prevenzione Crimine Liguria, sono state eseguite numerose perquisizioni nei covi dove è stata sequestrata della refurtiva. Proseguono ora le indagini nei confronti degli altri componenti del gruppo, per ricostruire anche altri colpi eseguiti probabilmente da questi stessi autori.