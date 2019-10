Viale del Tirreno, sorpresi mentre rubano nelle auto e camper: tre arresti

La Polizia di Pisa ha arrestato ieri, 22 ottobre, tre persone, un uomo e due donne, sorprese mentre rubavano nelle auto e nei camper dei turisti sul litorale.

Le segnalazioni di cittadini e commercianti avevano già portato la Questura, negli ultimi giorni, a rafforzare i servizi di prevenzione su Marina di Pisa e Tirrenia, con la collaborazione del Reparto Prevenzione Crimine di Firenze. Come però spesso accade, a fare la differenza è l'informazione tempestiva: l'azione degli agenti che ha portato a bloccare i malviventi è partita dalla chiamata al 113 di un passante, che a Calambrone ha notato la presenza di una Renault Clio sospetta con tre persone a bordo.

L'intuizione del cittadino si è rivelata corretta. Una pattuglia delle Volanti ed una della Squadra Mobile sono arrivate velocemente sul posto ed ha trovato le tre persone intente a rovistare a bordo di auto e camper in sosta su viale del Tirreno. Nel dettaglio, un uomo ed una donna sono stati sorpresi mentre forzavano con arnesi da scasso una Fiat 600, mentre l'altra donna è stata trovata all'interno di un camper di turisti francesi intenta a cercare oggetti di valore.

I tre soggetti non hanno fatto in tempo a cercare la fuga che sono stati bloccati. I successivi accertamenti hanno portato all'identificazione degli arrestati, sinti italiani residenti ad Empoli, con numerosi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio. Saranno processati per il reato di furto aggravato e continuato nella mattinata di oggi, con rito direttissimo, dopo aver trascorso la notte in Questura.

La Polizia ha anche proceduto al sequestro della Clio utilizzata dai tre, perché priva della copertura assicurativa. Agli agenti sono infine pervenuti i ringraziamenti dei turisti francesi e del proprietario dell'autovettura.