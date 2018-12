Raid alle bancarelle del Duomo: "Dieci giorni di furti, così non si può più andare avanti"

Sono giornate, o meglio nottate, difficili più che mai per le bancarelle di piazza Manin: da una decina di giorni si susseguono infatti i furti. L'ultimo in ordine di tempo proprio stanotte quando i ladri hanno tagliato il tendone di chiusura di due attività e hanno portato via gli spiccioli che erano in cassa. Pochi giorni fa è stato il turno degli ombrelli rubati ad un'altra bancarella, ancora prima era scattata la razzia di borse in pelle, per un danno di circa 200 euro. Insomma gli esercenti quando la mattina vanno al lavoro sperano che la notte sia filata liscia, ma ultimamente purtroppo si susseguono le brutte sorprese.



"Già la situazione è quella che è, vendiamo poco e al momento manca per noi una collocazione definitiva, visto che il Comune giustamente ha molte cose da fare e ha delle priorità - afferma Michele Puschi, bancarellaio storico di piazza Duomo - se poi a tutto ciò aggiungiamo questi furti a ripetizione diventa davvero difficile andare avanti".

Secondo quanto notato dai commercianti i malviventi hanno un modus operandi preciso. "Abbiamo visto che spesso, quando rubano merce, vanno a colpo sicuro nelle bancarelle dove sono presenti oggetti di valore come felpe e borse di pelle che possono magari rivendere - spiega Puschi - quindi probabilmente passano da noi in osservazione di giorno e agiscono poi di notte. Quando entrano in bancarelle che vendono magari piccoli oggetti e souvenir 'si accontentano' dei soldi che trovano in cassa".



La speranza per trovare i colpevoli è appesa alle telecamere di videosorveglianza. "Alcuni commercianti hanno già fatto denuncia, altri la faranno, in questo modo la polizia municipale potrà visionare le immagini delle telecamere per cercare di rintracciare i responsabili, ma non credo sia così semplice identificarli" conclude Puschi amareggiato.