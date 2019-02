Depredate ancora le bancarelle in Piazza Manin: la Polizia appostata arresta il ladro

L'autore di mesi di razzie ai danni delle bancarelle in Piazza Manin potrebbe essere stato preso. La Polizia ha infatti arrestato in nottata, fra il 3 e il 4 febbraio, un cittadino romeno di 41 anni, senza fissa dimora con precedenti per reati contro il patrimonio, sospettato di essere un ladro seriale.

L'operazione di cattura è scattata intorno alle 3 di mattina. Gli uomini della Squadra Volante della Questura, visionate le immagini di videosorveglianza dei furti, hanno preparato un appostamento per cogliere il malvivente sul fatto. Proprio a quell'ora hanno notato del trambusto intorno ad una tenda delle bancarelle, così gli agenti sono prontamente intervenuti.

All'interno della struttura è stato sorpreso l'uomo, vestito di scuro e con un cappellino nero. Alla vista della Polizia ha fatto cadere a terra un coltello a serramanico, per poi tenrare la fuga scavalcando il cancello di Piazza Manin in direzione della Torre di Pisa. Gli agenti sono partiti all'inseguimento, chiamando un'altra voltante a rinforzo. Il ladro è stato arrestato sotto la Torre.

Al momento della perquisizione lo straniero aveva con sé merce chiaramente riconducibile al contenuto delle bancarelle della Piazza Manin, come souvenir, cuffiette auricolari e pile ministilo, più banconote di piccolo taglio e spiccioli che costituivano probabilmente il fondo cassa di alcuni di questi esercizi commerciali. Dal sopralluogo effettuato, almeno 9 bancarelle sono state aperte nella notte, con il telone reciso e con segni evidenti di intrusione. Il romeno è stato arrestato per il reato di furto aggravato e l'udienza per direttissima si terrà nella mattinata odierna.