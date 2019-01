Bancarelle nel mirino dei ladri, l'assessore: "Previsto potenziamento videosorveglianza"

Incontro nel pomeriggio di ieri, 25 gennaio, in piazza Manin, tra l'assessore alla Sicurezza Giovanna Bonanno e i rappresentanti dei bancarellai, dopo i numerosi furti che si sono verificati da dicembre ai danni delle attività. I commercianti, a più riprese, hanno chiesto l'intervento delle istituzioni per aumentare la sicurezza nell'area.

"La mia presenza - ha detto l’assessore - è una manifestazione di solidarietà e vicinanza ai commercianti le cui attività sono oggetto di fatti criminosi. Come amministrazione cerchiamo di individuare possibili soluzioni che garantiscano maggiori controlli della zona, soprattutto nelle ore notturne. Ci stiamo impegnando per incrementare la presenza della Polizia Municipale e per definire un coordinamento della stessa Municipale con i corpi delle guardie giurate. Abbiamo in previsione anche un potenziamento in zona del sistema di videosorveglianza come strumenti di deterrenza a questa problematica".