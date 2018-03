Indagato per 5 furti in casa a Pisa: arrestato

Continua l'intensa attività di controllo del territorio dei Carabinieri di Pisa, con l'esecuzione di servizi di prevenzione e repressione dei reati. Durante le operazioni degli ultimi giorni sono state denunciate in tutto 8 persone, più un arresto per un'esecuzione cautelare in carcere.

Proprio gli accertamenti sul contrasto ai reati predatori ha registrato l'identificazione un tunisino 25enne, ritenuto responsabile, tra fine gennaio ed inizio febbraio 2018, di cinque furti in abitazione commessi a Pisa. L'uomo, nel pomeriggio di ieri 28 febbraio, è stato rintracciato e tratto in arresto in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Pisa.

Per furto di cosmetici all'interno di un supermercato del centro, è stata denunciata una donna rumena di 59 anni.

Per quanto riguarda le denunce, durante i pattugliamenti stradali, sono state deferite all'Autorità Giudiziaria 3 persone sorprese alla guida di autoveicoli dopo aver assunto sostanza stupefacente. Un'altra è stata denunciata per guida in stato di ebbrezza alcolica. Un extracomunitario marocchino di 25 anni è stato denunciato per aver esibito una patente di guida falsa, mentre un italiano 52enne è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico.

Costanti anche i risultati nell'attività antidroga. Un 19enne senegalese è stato sorpreso mentre tentava di disfarsi di un involucro contenente 5 grammi di marijuana, già divisa in dosi, mentre un 20enne originario del Gambia è stato colto nell'atto di cedere due grammi della stessa droga a due giovani del posto. Quest'ultimi sono stato segnalati alla Prefettura quali assuntori di stupefacenti.