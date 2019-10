Marina di Pisa, due locali derubati nella notte: "Il litorale è tornato ad essere terra di nessuno"

Due furti si sono verificati nella notte tra lunedì 14 e martedì 15 ottobre a Marina di Pisa. Il primo ha riguardato il ristorante 'Il giardino di Poppa', in via Litoranea, dove i malviventi si sono introdotti nel locale strappando il registratore di cassa e provocando danni alla struttura. Il secondo furto si è invece verificato Bagno Marco Polo: anche in questo caso ignoti si sono introdotti all'interno della struttura provocando diversi danni.

Sulla vicenda interviene Simona Rindi presidente del Centro commerciale naturale di Marina di Pisa "Più che ad un furto - dice la Rindi - ci troviamo di fronte quasi ad una devastazione. La stagione estiva è appena conclusa ed il litorale torna ad essere terra di nessuno. Crediamo sia necessario tenera alta l’attenzione sulla sicurezza di Marina e Tirrenia. Adesso che l’estate è alle spalle il rischio concreto è che si abbassi la guardia dei controlli su un territorio che anche di inverno, è bene ricordarlo, vive con i suoi residenti e con le molte attività commerciali”.

"Non possiamo che esprimere vicinanza ai colleghi vittime di queste due furti - spiega Alessandro Cordoni, presidente Confesercenti Litorale - che hanno prodotto danni molto più ingenti alle strutture di quanto realmente trafugato. Gesti vigliacchi visto che alla fine sono diventati quasi uno sfregio alle strutture. Ci auguriamo che questo atto così clamoroso dia la spinta ad una rinnovato piano di sicurezza sul

litorale anche nella stagione invernale".

