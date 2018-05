Serie di furti nei negozi del centro: fermate tre persone

Tre marocchini, due minorenni e uno maggiorenne, regolarmente residenti in Italia, sono stati fermati dalla polizia nella notte tra sabato 12 e domenica 13 maggio in seguito ad un furto perpetrato ad un'attività commerciale del centro storico. I tre malviventi, forzando una finestra, si sono introdotti nel locale danneggiando l'interno e rubando il fondo cassa. Gli uomini della polizia, già dispiegati sul territorio per sorvegliare la zona della movida, hanno intercettato la banda grazie alla segnalazione di un cittadino.

Secondo la polizia i tre, durante la notte, avrebbero compiuto anche altri furti sempre in attività commerciali del centro e al momento sono in corso ulteriori indagini. Il maggiorenne è stato arrestato mentre gli altri due, in quanto minorenni, sono stati sottoposti ad indagine in stato di libertà.