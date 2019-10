Raid negli spogliatoi dell'ospedale, Legnaioli (Lega): "Interrogazione al ministro della Salute"

"Siringhe usate, furti, armadietti forzati. Sembra il quadro di un quartiere nel pieno del degrado. Invece, è quello che accade tutti i giorni all'Ospedale Cisanello di Pisa, dove i dipendenti non sono nemmeno più liberi di poter svolgere serenamente il loro importantissimo lavoro, in balia di delinquenti, ladri e farabutti senza scrupoli". A parlare, dopo la denuncia del sindacato Nursind sull'ennesimo raid negli spogliatoi dell'ospedale pisano, è la deputata della Lega Donatella Legnaioli, componente della Commissione Lavoro di Montecitorio.



"Da settimane denunciamo il Far West che ormai regna a Cisanello - attacca Legnaioli - roba da Terzo mondo e indegna di un paese civile. In tutto questo, dov'è il presidente della Regione Rossi, il presunto salvatore della patria che a parole è sempre a fianco dei lavoratori e dei diritti? Presenterò nei prossimi giorni una interrogazione al ministro della Salute per chiedere di avviare dei controlli ed intervenire - conclude - Rossi è impegnato a finanziare i suoi amici rom, spero almeno che il Ministero si degni di dare una risposta adeguata ai nostri infermieri".