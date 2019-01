Furti in Piazza Manin: fissato l'incontro fra commercianti e assessore

Sperano in interventi risolutivi i commercianti di Piazza Manin da parte dell'amministrazione comunale, o quantomeno in misure in grado di porre un argine ai furti che gli stessi esercenti continuano a subìre da dicembre a questa parte. Una situazione d'emergenza già denunciata fin dall'estate scorsa, ma che negli ultimi tempi ha visto un'impennata di casi.

Nei giorni scorsi c'è stato già un incontro fra i commercianti ed il sindaco Michele Conti, con la richiesta alle istituzioni cittadine di avere un "occhio di riguardo per le bancarelle". Per discutere di questo e per "individuare possibili soluzioni che garantiscano maggiore sicurezza dell'area oggetto dei recenti fatti criminosi", scrive una nota del Comune, è previsto per venerdì 25 alle ore 15 a palazzo Gambacorti l'incontro dei rappresentanti dei commercianti con l'assessore alla sicurezza Giovanna Bonanno.