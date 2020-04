Rubano di notte in un ristorante e in un hotel: arrestati

Arrestati la notte scorsa dagli agenti delle Volanti due cittadini stranieri, vecchie conoscenze della Questura di Pisa per i loro precedenti per reati contro il patrimonio. I due sono stati sorpresi in flagranza di reato di furto aggravato e continuato ai danni di un ristorante giapponese e di un hotel in via delle Torri.

Gli impianti di allarme antifurto sono entrati in funzione alle 3 di notte in seguito all'effrazione delle finestre dei due locali. Le pattuglie delle Volanti si sono subito messe alla ricerca dei due malfattori che sono stati presi, poco dopo, proprio mentre stavano preparando un nuovo furto con scasso ai danni di un ristorante in via San Biagio.

Addosso ai due è stata trovata la refurtiva asportata dagli esercizi commerciali già 'visitati' oltre ad un taglierino e due torce a led.

Entrambi, un rumeno di 21 anni e un senegalese di 35 anni, sono stati arrestati e messi a disposizione della Procura di Pisa. E' stata così interrotta la catena dei furti con scasso seriali.

