Furti e vandalismi all'Ospedale di Cisanello. E' la stessa Aoup a fare il punto su alcuni fatti avvenuti negli ultimi giorni e su cui sono in corso indagini.

"Domenica - spiega l'azienda ospedaliera in una nota - si sono verificati dei danneggiamenti all’interno dei servizi igienici all’Edificio 7 a Cisanello (che ospita ambulatori e quindi nei festivi e di notte è disabitato). L’autore, avendo divelto un lavandino, deve probabilmente essersi ferito e si è dileguato, lasciando però macchie di sangue sul pavimento. Il danno arrecato all’impianto ha fatto scattare l’allarme antincendio per cui sul posto sono intervenuti immediatamente gli elettricisti e le guardie per un sopralluogo. Si stanno esaminando i filmati delle telecamere esterne di videosorveglianza per cercare di risalire ai responsabili di questi gesti inconsulti. Altre macchie di sangue sono state rinvenute anche in un corridoio al piano terra dell’Edificio 13 "ma in quel caso - chiarisce l'Aoup - nulla è stato danneggiato né trafugato".

I furti sono invece avvenuti nella sala d’attesa degli ambulatori di Cardiologia (piano terra ex-Edificio 10, ora denominato Monoblocco), dove sono stati forzati dei cassetti chiusi a chiave e rubati dei ricettari, poi annullati dalla Direzione medica di presidio e quindi inutilizzabili. "Anche su questo episodio - continua l'Aoup - sono in corso indagini".

"E' opportuno precisare - scrive ancora l'Aoup - che l’ospedale è per definizione un luogo aperto al pubblico per cui mai sarà possibile chiudere tutto, anche perché si intralcerebbero i percorsi dell’emergenza-urgenza, né tantomeno si potrà perquisire e identificare chiunque acceda come un normale visitatore/paziente. Allo stesso modo non si possono chiudere le camere calde (da cui probabilmente qualche malintenzionato accede), essendo necessarie all’ingresso delle ambulanze. Ci sono porte allarmate e nelle degenze e nelle sale da sempre si accede con codice numerico. Quello che si può fare e che già si sta facendo, sia su Cisanello che su Santa Chiara, è: sorveglianza h 24 ingresso unico pedonale; pattugliamento notturno nei viali interni e nei parcheggi; giro di perlustrazione notturno all’interno degli edifici".