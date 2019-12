Calcinaia, rubano abbigliamento dal centro commerciale: arrestate due donne

I Carabinieri della compagnia di Pontedera, nell'ambito degli ordinari servizi di controllo del territorio e di repressione dei reati contro il patrimonio, hanno arrestato due cittadine georgiane di 45 e 51 anni, per furto aggravato in concorso.

Nel dettaglio, i militari della stazione di Calcinaia sono intervenuti ieri, 2 dicembre, presso un noto centro commerciale della zona, dove poco prima le due donne erano state sorprese dagli addetti alla sicurezza con alcuni capi di abbigliamento e accessori natalizi del valore di poco meno di 400 euro, privi del sistema di antitaccheggio. La refurtiva, occultata all’interno di borse, è stata interamente recuperata e restituita. Per le due donne sono scattati gli arresti domiciliari, in attesa del giudizio direttissimo previsto per stamani.