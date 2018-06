Ruba in un negozio: sorpreso da un Carabiniere

Era stato notato nel primo pomeriggio di ieri, sabato 9 giugno, da un Carabiniere libero dal servizio, in una merceria cittadina mentre stava rubando alcuni articoli nascondendoli poi in uno zaino. Il militare, dopo aver avvisato telefonicamente un commilitone subito giunto sul posto in supporto, ha fermato su Ponte di Mezzo il ladro, un tunisino di 33 anni, che è stato perquisito e trovato in possesso della refurtiva. L'uomo è finito i manette e condotto nel carcere Don Bosco a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.