Ruba l'acqua potabile per l'appartamento in affitto: arrestato

Utilizzava acqua dell'acquedotto senza pagarla. E' finito così in manette ieri mattina, 30 aprile, a San Giovanni alla Vena (Vicopisano), un uomo italiano di 42 anni. Su segnalazione di Acque SpA, i Carabinieri hanno ritenuto responsabile di furto di acqua l'uomo che da circa due anni affittava un appartamento di sua proprietà, dove tra l’altro erano in corso dei lavori di ristrutturazione per l’apertura di un B&B, sottraendo illecitamente acqua potabile dopo aver manomesso l’impianto idrico.



L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato accompagnato presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, in attesa del giudizio direttissimo previsto per questa mattina.