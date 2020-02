Pontedera, furto aggravato: finisce ai domiciliari

I Carabinieri di Pontedera hanno tratto in arresto un 45enne italiano. I militari hanno rintracciato l’uomo, notificandogli un ordine di esecuzione di espiazione pena detentiva in regime domiciliare, emesso dal Tribunale di Sorveglianza di Firenze. L'arrestato è stato accompagnato presso la propria abitazione dove sconterà la pena della reclusione di un anno e 29 giorni per il reato di furto aggravato, commesso a Pontedera nel 2017.