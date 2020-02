San Giuliano Terme, ruba alcolici e generi alimentari: arrestato

Un uomo di 34 anni, di origini senegalesi, è stato arrestato ieri 3 febbraio dai Carabinieri per un furto avvenuto presso un supermercato di San Giuliano Terme. L'accusa è di furto aggravato.

I militari sono intervenuti in quanto il 34enne è stato sorpreso mentre cercava di portare via alcune bottiglie di alcolici e generi alimentari per un valore complessivo di 100 euro. L'arrestato è stato trattenuto nelle camere di sicurezza dell'Arma e sarà giudicato stamani con rito direttissimo presso il Tribunale di Pisa.