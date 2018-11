Ruba alcolici al supermercato: bloccato da un carabiniere libero dal servizio

E' stato sorpreso in un centro commerciale pisano mentre rubava diverse bottiglie di superalcolici. E' successo ieri pomeriggio, martedì 27 novembre. E' stato il personale di vigilanza del negozio a dare l'allarme. Il caso ha voluto che fosse presente un carabiniere libero dal servizio che, allertato dalle grida dei vigilantes, ha individuato il ladro e lo ha inseguito per qualche centinaio di metri fuori dal negozio, fino a raggiungerlo e a bloccarlo. L'uomo, un polacco di 32 anni, è stato consegnato ad una pattuglia del Nucleo operativo e radiomobile dell'Arma ed è finito in manette per furto aggravato. Stamattina è previsto il rito direttissimo.

La refurtiva è stata restituita al negozio.