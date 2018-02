Pontedera, ruba alcolici e picchia un vigilante: arrestato

Era uscito senza pagare con alcune bottiglie di alcolici sferrando poi un colpo al volto ad un addetto alla vigilanza per evitare il controllo e fuggire. E' successo nel tardo pomeriggio di ieri, 16 febbraio, in un supermercato di Pontedera. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia che sono riusciti a fermarlo e a portarlo in caserma, dove è trattenuto in camera di sicurezza. L'autore del tentato furto è un rumeno di 31 anni, arrestato per rapina impropria. La refurtiva è stata restituita al negozio.