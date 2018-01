Furto con spaccata all'alimentari in via Mascagni: danno da 800 euro

L'episodio più grave, in un contesto pesante di insicurezza. Ladri hanno fatto visita all'alimentari 'Asia Africa Market' in via Mascagni, a due passi dalla stazione centrale di Pisa. In due hanno forzato la saracinesca, spaccato il vetro del negozio e rubato il registratore di cassa, che conteneva circa 200 euro. Ad 800 euro invece ammonta il danno subìto.

Sarebbero stati un uomo ed una donna, intorno all'una di questa mattina, 30 gennaio. L'azione si è svolta in pochi minuti ed è stata registrata dalle telecamere di sorveglianza interne al negozio. "Già da mezzanotte - raccontano il titolare Li e sua figlia Siai - giravano guardandosi in giro, sono stati ripresi dalle videocamere presenti nella galleria. Poi dopo l'una sono entrati. Si farà denuncia, intanto aspettiamo il preventivo per riparare il danno".

"Ci siamo trasferiti qua 12 anni fa, aprendo il negozio. E' la prima volta che ci succede un furto come questo". Un colpo che ricorda la dinamica di tanti altri casi, come quello a novembre presso la parrucchiera in via Colombo. Ma non è certo un fulmine a ciel sereno: "L'altro ieri - continua Siai - hanno spaccato il finestrino della macchina di mio padre, parcheggiata qua davanti, per rubare alla fine un caricabatterie per cellulare da un euro e cinquanta. Tre giorni fa, mentre il camion stava scaricando la merce, hanno rubato un pacco di pollo. Tutti i giorni gente prende qualcosa e va via senza pagare, e se gli dici qualcosa ti dicono di non reagire altrimenti tornano a spaccare o bruciare".

La situazione appare sempre più difficile: "Siamo stati i primi ad aprire qua, poi sono venuti gli altri market. Si è sentita tanto la crisi negli ultimi anni, con tanti che abbassano i prezzi. C'è stato un peggioramento". Non sembrano avere effetto gli sforzi dell'amministrazione, specialmente con i Daspo urbani e le nuove misure di sicurezza: "Non è cambiato nulla, chi beve e spaccia c'è sempre".