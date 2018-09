Ruba alimenti nel negozio e spintona i vigilantes: in manette 43enne

Nel pomeriggio di ieri, sabato 22 settembre, a Navacchio, nel comune di Cascina, i Carabinieri hanno arrestato una donna ucraina di 43 anni che, dopo aver rubato da un negozio del posto generi alimentari per un valore complessivo di 50 euro, ha cercato di guadagnarsi la fuga spintonando il personale addetto ai controlli. I militari, prontamente intervenuti, l’hanno fermata e accompagnata presso la propria abitazione in regime detentivo, per il reato di rapina impropria.