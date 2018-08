Forza l'antitaccheggio e ruba vestiti in Corso Italia: denunciato

Giornata di controlli ed interventi, come di consueto, ieri 21 agosto per i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Pisa. In particolare in Corso Italia, un cittadino georgiano di 31 anni è stato denunciato per furto aggravato di capi di abbigliamento, rubati da un'attività commerciale dopo aver forzato il dispositivo antitaccheggio.

Sempre nel pomeriggio i militari hanno denunciato all'Autorità Giudiziaria tre cittadine bosniache, due di 28 anni ed una di 35, per inosservanza del foglio di via obbligatorio per tre anni dal Comune di Pisa.

Infine durante un controllo alla circolazione stradale un cittadino venezuelano 38enne è stato sorpreso alla guida in stato di ebrezza alcolica.