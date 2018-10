Botte ad un uomo per rubare l'Ape, poi lo schianto contro il muro

Voleva rubare l'Ape Car ad un uomo ma la sua corsa a bordo del mezzo è finita contro un muro. Il curioso episodio è accaduto ieri pomeriggio, 5 ottobre, a Migliarino, nel comune di Vecchiano. A finire in manette una donna di 33 anni, italiana, che, dopo aver colpito al volto e all'inguine con un calcio il proprietario del mezzo a tre ruote, si è impossessata delle chiavi ed è salita a bordo. Nella fuga però si è schiantata contro un muro.

La 33enne è stata così fermata dai passanti e arrestata dai Carabinieri intervenuti sul posto.

Dopo le formalità di rito, è stata accompagnata a casa, in regime detentivo, in attesa del rito direttissimo, previsto per stamattina.