Ruba una bici, un militare lo ferma ma arrivano gli 'amici': parapiglia alla stazione

Momenti di confusione questa sera, venerdì 21 settembre, in zona stazione centrale a Pisa. Prima il furto di bici, scoperto da un militare che è intervenuto per fermare il ladro. Poi la reazione degli amici del malvivente ed il parapiglia, con l'arrivo delle Volanti della Polizia. Alla fine è scattato l'arresto per il cittadino tunisino che aveva rubato il mezzo. L'accusa è di rapina.

I fatti si sono svolti intorno alle ore 19.30. Secondo la prima ricostruzione un militare di stazionamento in piazza ha notato il furto di una bicicletta, compiuto dall'uomo poi finito in manette. L'operatore è intervenuto per fermare il ladro, che era però armato di taglierino. Lo ha puntato contro il militare, che lo ha disarmato ed atterrato. A quel punto sono arrivate altre 3 o 4 persone presenti in zona, connazionali del rapinatore secondo le prime indicazioni degli inquirenti. A quel punto c'è stato il confronto fra il militare ed il gruppo, azione che ha comportato il pronto intervento degli agenti delle Volanti.

L'ordine pubblico è stato ristabilito in breve tempo, per quanto l'azione ha preoccupato i cittadini presenti. L'autore del furto ha anche accusato un malore, che ha richiesto l'intervento dell'ambulanza. La bicicletta è stata recuperata e riconsegnata al proprietario, già negli uffici della Polizia per la denuncia. Il militare coinvolto nei fatti non ha riportato ferite.