Ruba gli auricolari al supermercato: arrestato

Nel tardo pomeriggio di ieri, 8 aprile, a San Giuliano Terme, i Carabinieri hanno arrestato per furto aggravato un italiano di 34 anni. L'uomo è stato sorpreso all'interno di un supermercato dopo essersi impossessato di un paio di auricolari del valore di 90 euro. Dopo le formalità di rito è stato trattenuto nelle camere di sicurezza, in attesa del giudizio direttissimo previsto per stamattina davanti al Tribunale di Pisa.