Via San Francesco, sorpresa mentre ruba da un'auto in sosta: arrestata

E' stata sorpresa mentre rubava da un'auto in sosta. E' successo ieri pomeriggio, 19 luglio, in via San Francesco a Pisa. Ad essere arrestata dai Carabinieri è stata una giovane di 23 anni di origini bulgare.

I militari l'hanno trovata con gli effetti personali appena trafugati dalla macchina. La giovane è stata quindi trattenuta in camera di sicurezza, in attesa del rito direttissimo previsto per stamani in Tribunale.