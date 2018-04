Torna in classe per prendere il cellulare, quando torna la brutta sorpresa

Un altro episodio di furto su auto in sosta. Stavolta però in pieno giorno. La vittima è un'insegnante dell'Istituto Comprensivo 'Settesoldi' di Vecchiano. La donna ieri pomeriggio, 19 aprile, intorno alle 18, aveva terminato il ricevimento generale con i genitori dei suoi alunni, quando, arrivata alla sua auto, posteggiata nell'apposito parcheggio in via del Capannone, si è accorta di aver lasciato il cellulare in classe. "A quel punto - ci racconta - lascio la borsa del lavoro e quella personale nel bagagliaio e corro velocemente a recuperare il telefono. Una volta tornata trovo il vetro in frantumi e le borse sparite. Una situazione inverosimile dato che il parcheggio era pieno di ragazzi e genitori".

Nelle due borse rubate aveva praticamente tutto, dai libri al tablet usato per lavorare, passando a soldi, documenti e carte di credito, fino agli occhiali da sole e da vista. Per non parlare poi della spesa che l'insegnante dovrà sostenere per far riparare il vetro rotto, in pieno giorno.