Legano un sellino di bicicletta alla ruota dell'auto per distrarlo e lo derubano

Il primo tentativo sfortunatamente per il ladro non era andato a buon fine, ma dopo appena due giorni il colpo, messo a segno da ignoti, è riuscito.

E' l'episodio che ci racconta un nostro lettore, Andrea, caduto vittima di un furto programmato nei dettagli da un ladro ingegnoso che lo ha distratto con un singolare stratagemma e lo ha derubato.

"La prima volta ruota forata con temperino, come verificato dal gommista, nel parcheggio scambiatore di via Paparelli, ma non essendomi fermato il ladro non è riuscito a portare a termine il furto da lui programmato - racconta il nostro lettore - due giorni dopo invece, il 19 gennaio, sempre di sera, in via Istria vado a riprendere l’auto e dopo pochi metri di tragitto percepisco un rumore proveniente da sotto la macchina. Parcheggio sempre in via Istria e noto del filo di ferro legato al cerchio della ruota anteriore sinistra, lo tiro e trovo all’altra estremità un sellino di bicicletta che muovendosi provocava il rumore che avevo sentito, velocemente lo slego e vado per metterlo in auto per non abbandonarlo lì in strada".

A questo punto l'amara sorpresa: "Mi accorgo che sul sedile del passeggero non c’era più il mio borsello con all’interno il mio iPhone, il portafogli, le chiavi e altri oggetti. Solo a questo punto ho realizzato che avevano con grande maestria aperto la porta del passeggero preso il borsello e richiuso, il tutto davanti a me senza, vi giuro, che io mi sia potuto accorgere di nulla. Tra l’altro quella sera l’illuminazione stradale non era in funzione".



"Il giorno dopo - prosegue il suo racconto Andrea - vengo contattato da una signora che mi avverte di aver ritrovato in una busta di plastica le mie cose ma ovviamente non c'erano l’Iphone e i 60 euro che avevo nel portafogli". "Ho fatto la denuncia ma non credo servirà a molto, solo a far sapere che 'un altro pollo è stato spennato'. Due tentativi in tre giorni con il secondo andato a buon fine, mentre il primo mi è costato 90 euro per la sostituzione della gomma....e la mia non è certo un’auto di lusso". "Purtroppo - conclude sconsolata la vittima del furto - non mi sento molto tranquillo neanche a parcheggiare l’auto".