Via Vespucci, furto in un'autoscuola: rubati un computer e uno scanner

Ancora un furto in via Vespucci a Pisa. Questa volta nel mirino dei ladri, o meglio del ladro, è finita l'autoscuola Ferretti. L'episodio è accaduto nella notte tra martedì e mercoledì scorsi, nella stessa zona in cui è stata presa di mira la panetteria 'All'angolo'. Simile anche il modus operandi con cui il malvivente è entrato all'interno del locale. "Mi sono accorta di quanto accaduto mercoledì mattina andando a lavorare - spiega la titolare Federica Ferretti - il ladro è entrato forzando lo sportello di aerazione che sta sopra l'ingresso e ha portato via pochi spiccioli, un computer portatile, alcune penne Usb, uno scanner e un gilet, oltre a mettere tutto a soqquadro".

L'episodio è stato denunciato alla Polizia. "Nei pressi della stazione - prosegue Ferretti - c'era una volante della Polizia, così mi sono subito rivolta a loro. Sono stati molto efficienti e disponibili. Un'ora dopo sono tornati dicendomi che avevano visto le immagini della videosorveglianza comunale e che ad agire è stata una persona di colore. Tutto è avvenuto intorno alle 2.40 di notte, con il malvivente che è stato al'interno del locale per quasi un'ora".

Il materiale rubato è stato poi ritrovato poco dopo. "Ho ricevuto una chiamata da parte della Polizia ferroviaria - prosegue Ferretti - che mi ha detto di aver ritrovato il materiale che mi era stato sottratto: lo hanno riconosciuto perchè sopra gli oggetti rubati c'è un adesivo dell'autoscuola. Tra questi oggetti c'era anche una bottiglia di vino che non mi appartiene e che ho lasciato ai poliziotti. E' quindi possibile che sia stata rubata a qualche altra attività della zona".