Piazza Manin, nuova 'visita' dei ladri alle bancarelle: "Costretti a farci giustizia da soli"

E' fuori di se' Michele Puschi, bancarellaio storico di piazza dei Miracoli. Stanotte, tra sabato 2 e domenica 3 febbraio, è toccato a lui. I malviventi, che ormai da prima di Natale si divertono a fare razzia nei banchi di piazza Manin, hanno colpito nella sua attività, tagliando il tendone per entrare e lasciando un gran disordine all'interno. In tutto sono state 5-6 le bancarelle 'passate in rassegna' dai balordi. "A me hanno rubato una cinquantina di euro di spiccioli, lo stesso alla mia vicina, mentre in altre hanno rubato borse e oggetti vari, lasciando un gran caos" spiega Puschi.



Puschi, così come gli altri colleghi, sono davvero esasperati dopo due mesi di assalti continui. "Ora la situazione è giunta al limite della sopportazione, e non perchè è toccato a me, ma perchè è da prima di Natale che tagliano i banchi e, visto che è venuto qui anche l'assessore alla Sicurezza, le forze dell'ordine, con a capo il prefetto, dovrebbero fare qualcosa, perchè altrimenti siamo costretti a farci giustizia da soli, ad organizzare ronde per proteggere le nostre attività. Poi però - prosegue Puschi furioso - non vengano a dirci che siamo persone cattive, perchè trovo davvero assurdo che in una piazza come questa, con tre telecamere di videosorveglianza più quella del McDonald's, non riescano ad individuare i responsabili di questi furti. Costringono davvero ad agire da soli per cercare di porre un freno a questi episodi".

I primi assalti alle bancarelle si erano verificati a metà dicembre, da allora una escalation di colpi, che, al di là della refurtiva, hanno portato ai danneggiamenti dei tendoni, tagliati dai malviventi per entrare, e ad una rassegnazione mista a rabbia da parte dei commercianti, già piegati da un calo nelle vendite, come denunciato a più riprese dopo lo spostamento dei banchi in piazza Manin.

