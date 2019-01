Bancarelle, ancora un blitz dei ladri: colpite sette attività

Ormai non fa quasi più notizia. I ladri sono tornati di nuovo in azione in piazza Manin la notte scorsa, tra lunedì 21 e martedì 22 gennaio. A farne le spese ben sette bancarelle con i commercianti che hanno trovato all'arrivo questa mattina le tende bianche squarciate dai 'soliti ignoti'.

Irrisorio l'ammontare del colpo: una cinquantina di euro tra banconote e monete racimolate all'interno delle attività. La merce non è stata toccata stavolta, ma gli esercenti dovranno comunque fare i conti con le riparazioni da effettuare ai tendoni.



Dopo gli episodi di dicembre, i malviventi avevano sospeso la loro azione, ma con l'inizio del nuovo anno sembra che siano tornati a 'battere cassa'. L'ultimo episodio risale alla scorsa settimana: in quel caso erano state rubate una ventina di borse per un valore di circa 600 euro.