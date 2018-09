Spaccata col camion ad Ospedaletto: portato via un bancomat

Furto riuscito la scorsa notte, fra sabato 1 e domenica 2 settembre, alla banda Crédit Agricole di via Scornigiana ad Ospedaletto. Una banda di ladri, formata da almeno tre persone, ha spaccato la parete dell'agenzia con un carroattrezzi, portando poi via la cassa automatica. L'azione, ripresa dalle telecamere di sorveglianza, è partita intorno alle ore 3 della mattina.

Delle indagini sono incaricati i Carabinieri, che la mattina stessa del colpo hanno rinvenuto presso il cimitero di Cascina il camion usato per il furto. E' risultato rubato, come di consueto in questi casi. Al vaglio degli inquirenti c'è quindi il mezzo sotto sequestro e le immagini delle telecamere, che mostrano come a caricare il bancomat sul cassone siano stati tre banditi incappucciati. Il colpo è fruttato alcune decine di migliaia di euro.