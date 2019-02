Banda di ladri porta via il bancomat all'Hotel Galilei

Hanno agito in pochi minuti, nella notte, incappucciati. In breve da professionisti. Una banda di ladri ha dato l'assalto nelle prime ore del giorno di mercoledì 20 febbraio all'Hotel Galilei, in via Darsena. Obiettivo dei malviventi la cassa bancomat all'interno della hall.

Stando alla ricostruzione dei fatti, i ladri sono entrati forzando una porta di servizio, poi veloci sono andati a colpo sicuro verso l'atm, lo hanno sradicato e portato via, fuggendo poi a bordo di un furgone. Il portiere in servizio ha dato subito l'allarme, nascondendosi per evitare possibili contatti pericolosi con i ladri. All'arrivo delle forze dell'ordine i malviventi erano già riusciti a far perdere le proprie tracce. Il bottino sarebbe di diverse migliaia di euro.

Sul caso ora indaga la Polizia. Al vaglio ci sono le immagini delle telecamere, sia dell'albergo che della videosorveglianza pubblica, oltre gli accertamenti di rito sul luogo del delitto.